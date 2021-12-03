Освіта лише державною: Естонія відмовляється від російської мови у школах та дитсадках

Освіта лише державною: Естонія відмовляється від російської мови у школах та дитсадках

14% шкіл в Естонії - це російськомовні навчальні заклади.

Естонія до 2035 року відмовиться від викладання у школах російською мовою. Усі предмети в навчальних закладах викладатимуть лише державною мовою.

Про це повідомляє інтернет-портал телерадіокомпанії ERR.

У країні розробили "План розвитку естонської мови" (2021-2035). Одним з його пунктів - це перейти до 2035 року на освіту естонською мовою. Зокрема, навчання в школах і дитячих садках, що фінансуються державою та місцевими самоврядуваннями, має вестися лише державною мовою.

Міністерка освіти і науки Лійна Керсна розповіла, що в російськомовних школах у Естонії навчання естонською мовою буде збільшено спочатку до 40%, потім до 60% і до 2035 до 75%. Це пов'язано з тим, що 25% навчання у школах Естонії - це іноземні мови.

"25% обсягу навчання в загальноосвітніх школах вже становлять іноземні мови. Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта - іноземною мовою. Ми хочемо, щоб сьогоднішні російськомовні школи, які становлять 14% усіх шкіл, стали б школами, де крок за кроком все більше і більше предметів викладалося б естонською мовою", - пояснила міністерка.

Лійна Керсна додала, що у російських школах бракує фахівців, які б могли викладати предмети естонською мовою, а тому держава збільшила замовлення для університетів з підготовки нових педагогів.

Така ініціатива викликала спротив у захисників російських шкіл в Естонії Через це вони вже звернулись до Верховного комісара ОБСЄ з прав національних меншин та запропонували повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.

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