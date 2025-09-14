Нобелівський лауреат назвав ключові зміни у школі через штучний інтелект

Штучний інтелект / © Pixabay

Штучний інтелект поки що не відповідає класичному розумінню терміну «інтелект», проте вже зараз його розвиток значно впливає на освіту та робочі процеси.

Про це заявив провідний науковець Google, лауреат Нобелівської премії 2024 року Деміс Гассабіс.

Під час Афінського інноваційного саміту-2025 Гассабіс підкреслив, що стрімкий прогрес технологій потребує перегляду підходів як до навчання дітей, так і до освітніх програм загалом.

«У звичайних випадках дуже важко передбачити майбутнє, наприклад, на 10 років вперед. Сьогодні це ще важче, враховуючи те, як швидко змінюється штучний інтелект — зміни відбуваються навіть тиждень за тижнем. Єдине, що можна сказати напевно, це те, що величезні зміни наближаються — і вони насамперед в освіті», — зазначив Гассабіс.

За його словами, ключовою навичкою для нового покоління стане вміння «навчитися вчитися», тобто не просто засвоювати інформацію, а вміти самостійно шукати знання та адаптуватися до змін.

«Дітям потрібні так звані мета-навички, зокрема розуміння того, як ефективно навчатися. Освітянам водночас слід оптимізувати підходи до викладання нових дисциплін поряд із традиційними предметами», — наголосив учений.

Гассабіс також підкреслив, що саме швидкість змін у сфері ШІ робить нинішню освіту критично важливою для підготовки до майбутніх професій і технологічних викликів.

