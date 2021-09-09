Осяяв небо й наполохав людей: на території Франції впав справжній метеор

Це сталося минулими вихідними.
Осяяв небо й наполохав людей. Французькі науковці підтвердили: на території республіки впав справжній метеор.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.
Небесне тіло минулими вихідними зафільмували очевидці в регіоні Бретань. Але його мали змогу спостерігати не лише у Франції, а й на Півдні Англії.
Одразу після падіння пролунав гучний удар. Деякі місцеві медіа припустили, що прибулець вибухнув і від нього нічого не залишилось. Утім, сьогодні, науковці сповістили: знайшли рештки метеора. Кажуть, вони завбільшки зі жменьку камінців. Хоча, цілком можливо, що справжні розміри знахідки вони старанно приховують.