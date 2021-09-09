Осяяв небо й наполохав людей: на території Франції впав справжній метеор

Це сталося минулими вихідними.

Осяяв небо й наполохав людей. Французькі науковці підтвердили: на території республіки впав справжній метеор.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.

Небесне тіло минулими вихідними зафільмували очевидці в регіоні Бретань. Але його мали змогу спостерігати не лише у Франції, а й на Півдні Англії.

Одразу після падіння пролунав гучний удар. Деякі місцеві медіа припустили, що прибулець вибухнув і від нього нічого не залишилось. Утім, сьогодні, науковці сповістили: знайшли рештки метеора. Кажуть, вони завбільшки зі жменьку камінців. Хоча, цілком можливо, що справжні розміри знахідки вони старанно приховують.

Новини світу: на території Франції впав справжній метеор

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