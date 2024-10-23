Лукашенко заявив, що Київ хотів би ядерного конфлікту з РФ

А ще така ескалація, на думку диктатора, потрібна Заходу, "англосаксам".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на "300 відсотків" переконаний, що керівництво України хотіло б ядерного конфлікту з Росією.

Про це очільник РБ заявив в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

"Багато говорили про ядерну зброю: "От, Росія вдарить..!" Українська влада хотіла б, щоб Росія вдарила ядерною зброєю по Україні. Їм потрібна ескалація – Заходу, англосаксам. Їм потрібно це. Тому що інших уже варіантів немає, – сказав Лукашенко.

Раніше він стверджував, що РФ не застосує ядерну зброю, яка є в Білорусі, без її згоди.

Президент Білорусі Олександр Лукашено зробив уже чимало заяв про російсько-українську війну, зокрема попросився на переговори України з РФ.

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