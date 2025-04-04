Оточення Трампа не радить розмовляти з Путіним, поки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь

© Associated Press

Реклама

За словами двох чиновників адміністрації, станом сьогодні розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не була запланована. Внутрішнє оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним, поки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь, заявили офіційні особи.

Про це пише NBC News.

Представники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити, що захоче поговорити з Путіним. Але вони сказали, що йому повідомили, що телефонний дзвінок не є хорошою ідеєю, якщо Путін не передав Білому дому, що він погоджується на повне припинення вогню у російсько-українській війні.

Реклама

Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Він також сказав, що “дуже злий” на Путіна за те, що президент України Володимир Зеленський повинен піти у відставку.

Російський перемовник Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому та республіканськими законодавцями в Білому домі вчора ввечері, за словами трьох американських чиновників, знайомих із зустрічами. Незрозуміло, чи відвідав Трамп будь-коли на зустрічі.

Дмитрієв зустрівся з сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом з Південної Кароліни та Марквейном Малліном з Оклахоми вчора ввечері в Білому домі на прохання Трампа. Група обговорювала умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню, повідомили троє офіційних осіб США.