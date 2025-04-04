ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
732
Час на прочитання
1 хв

Оточення Трампа не радить розмовляти з Путіним, поки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь

Раніше Трамп заявив, що планує поспілкуватися з Путіним.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оточення Трампа не радить розмовляти з Путіним, поки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь

© Associated Press

За словами двох чиновників адміністрації, станом сьогодні розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не була запланована. Внутрішнє оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним, поки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь, заявили офіційні особи.

Про це пише NBC News.

Представники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити, що захоче поговорити з Путіним. Але вони сказали, що йому повідомили, що телефонний дзвінок не є хорошою ідеєю, якщо Путін не передав Білому дому, що він погоджується на повне припинення вогню у російсько-українській війні.

Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Він також сказав, що “дуже злий” на Путіна за те, що президент України Володимир Зеленський повинен піти у відставку.

Російський перемовник Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому та республіканськими законодавцями в Білому домі вчора ввечері, за словами трьох американських чиновників, знайомих із зустрічами. Незрозуміло, чи відвідав Трамп будь-коли на зустрічі.

Дмитрієв зустрівся з сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом з Південної Кароліни та Марквейном Малліном з Оклахоми вчора ввечері в Білому домі на прохання Трампа. Група обговорювала умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню, повідомили троє офіційних осіб США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie