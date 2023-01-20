Оточення Путіна розуміє, що його фінал визначений: розвідка заявила про суперечки в "банці з павуками"

Зокрема, Герасимов та Шойгу повертаються на певні позиції, проте ці зміни послаблюють російську армію.

В оточенні президента Росії Володимира Путіна посилюються суперечки на тлі успіхів ЗСУ у війні. Найближче оточення диктатора вже розуміє, що "фінал Путіна визначений".

Про це представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі Radio NV.

"Чим більш успішні дії українських сил оборони, чим інтенсивніше звільняються наші території та чим більше гине росіян, тим більше посилюватимуться суперечності всередині цієї "банки з павуками", яку називають вежами Кремля чи кремлівською верхівкою", – повідомив представник розвідки.

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"Суперечності там є, і зараз дійсно Суровікін, Пригожин, Кадиров посуваються з деяких позицій, принайнмі публічних, Герасимов, Шойгу повертаються. Але зрештою навіть ці зміни, сам факт цих чергових змін послаблює російську армію", – запевнив Юсов.

Він пояснив, що очільник російського Генштабу та новий командувач окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов – людина позаминулого покоління, вже глибокому у віці, яка не може говорити про якісь інноваційні, сучасні підходи.

"І там уся команда така, Путін себе оточує приблизно ось такими пенсіонерами, які дивляться в минуле, а не в майбутнє. Тому Суровікін і Пригожин – це, звичайно, злочинці, але злочинці, які колосальними втратами та ресурсами бодай якісь результати могли би [показати]", – зазначив представник пресслужби ГУР.

Він запевнив, що ці суперечності у кремлівській верхівці продовжуватимуться.

"І з кожним днем усе більша кількість представників і економічної еліти, і військового керівництва, та навіть найближчого оточення Путіна розуміє, що фінал цієї афери вже визначений і фінал Путіна визначений. Питання лише в тому, як для себе безпечніше і швидше відійти від сучасного "Гітлера", аби не закінчити разом із ним так само, як колись закінчив нацистський диктатор", – резюмував Юсов.

Нагадаємо, в середині січня російський міністр оборони Сергій Шойгу призначив Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. Так, Герасимов замінив собою генерала Сергія Суровікіна. Зауважимо, що Суровікін вважається пов'язаним із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Керівник розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про зародження протистояння між Пригожиним та Путіним, першим етапом якого стало звільнення Суровікіна.

А на думку британського ексрозвідника Філіпа Інграма, Пригожин може стати потенційним наступником Путіна.

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