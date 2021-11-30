Отримав 18 куль: у США розстріляли 14-річного хлопчика, який чекав на автобус

Отримав 18 куль: у США розстріляли 14-річного хлопчика, який чекав на автобус

Хлопчик повертався зі школи додому. Нападники випустили в його бік 36 куль, 18 з яких влучили в дитину.

В американському штаті Пенсільванія застрелили 14-річного хлопчика, який повертався зі школи і чекав на автобус на зупинці у Філадельфії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався у понеділок, 29 листопада, близько 15:30 за місцевим часом, коли двоє невідомих відкрили вогонь і зробили щонайменше 36 пострілів. За словами місцевих правоохоронців, у дитину влучили 18 куль.

Від отриманих травм школяр помер у лікарні. Станом на вівторок мотиви нападників залишаються невідомими. Водночас поліціянти допитали свідків з аптеки, розташованої неподалік місця інциденту, а також отримали запис із камери відеоспостереження.

Жодних звинувачень поки не висували, триває розслідування. "Ми втратили ще одне молоде життя через безглузде застосування вогнепальної зброї - четверте від учора, - заявила комісарка поліції Даніель Аутло. - Хоча ми не можемо повернути тих, кого втратили, Департамент поліції Філадельфії забезпечить повне розслідування цих справ".

Від початку року у Філадельфії зареєстрували 508 вбивств, що є найвищим показником від 1990 року та на 12% більше, ніж у цей же період минулого року. Понад 30 загиблих були молодші 18 років.

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