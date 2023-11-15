Отримав сотні тисяч євро від офшорів путінського олігарха: німецький журналіст втрапив у скандал

Розслідувачі посилаються на витік документів кіпрських юридичних документів шести кіпрських компаній, що займаються реєстрацією фірм і консалтингом.

Німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм про Путіна та написав про нього дві книги, що стали бестселерами, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом Олексієм Мордашовим.

Про це йдеться у міжнародному розслідувального проєкті Cyprus Confidential ("Таємниці Кіпру"), пише російське видання "Важные истории".

"Досягнення" Зайпеля

Хуберт Зайпель написав дві книги про очільника Кремля: "Путін. Логіка влади" (2015) і "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія" (2021). Їх видали кількома мовами і десятитисячним тиражем.

Документальний фільм Зайпеля "Я, Путін. Портрет" (2012) було номіновано на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

Книжка Губерта Зайпеля "Путин логика власти" Фото "Риа новости"

Що пов'язувало письменника з російським олігархом Олексієм Мордашовим

Згідно з документами, на які посилаються розлідувачі, 2018-го року Зайпель підписав "спонсорський договір", який мав принести йому щонайменше 600 тисяч євро. За документом ця сума виділялася на створення і популяризацію книжки про "політичний клімат у Росії". Цією книгою і стала "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?", опублікована 2021 року поважним гамбурзьким видавництвом Hoffmann und Campe.

Також у підготовлених для підписання документах є рукописна позначка "аналогічно укладеному у 2013 році договору: біографія Путіна".

"Очевидно, на підготовку попередньої книги Зайпеля "Путін. Логіка влади" було укладено окрему угоду на окрему суму. Про спонсорські договори і можливий конфлікт інтересів Зайпеля читачі дізнатися не могли - у книгах про них не йшлося ні слова. Не знав про них і видавець обох бестселерів", - йдеться у відповіді Hoffmann und Campe на запит видання.

Зазначається, що спонсор ховався за компанією-пустушкою De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів - ця компанія записана на Ігоря Воскресенського, одного з директорів "Силових машин", машинобудівного гіганта, власником якого був російський олігарх Олексій Мордашов.

Що відомо про путінского олігарха Мордашова

Олексій Мордашов постійно посідає одну зі сходинок переліку мільярдерів журналу Forbes.

Перед початком повномасштабної війни в Україні, 2021 року, Мордашов очолив рейтинг зі статками в майже 30 млрд доларів. 2023-го він посів п'яте місце.

Олігарх відомий і тим, що спонсорував будівництво палацу Путіна під Геленджиком. Структурам Мордашова також належали великі пакети акцій банку "Росія" (відомого також як "банк друзів Путіна") і "Національної медіагрупи" (НМГ), яка контролює значну частину російського телемовлення і медіаринку загалом.

Після вторгнення Росії в Україну Мордашов потрапив під західні санкції.

Розслідувачі додають: Зайпель визнав, що книжки про Путіна спонсорував російський мільярдер, однак він не вважає, що це якось дискредитує його праці.

Тим часом у вересні 2023-го було оприлюднено результати ще одного розслідування, в якому йдеться про представників російських еліт величезну кількість їхньої нерухомості в Лондоні. Водночас не всі російські олігархи потрапили під британські санкції і не всі їхні активи заморожені.

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