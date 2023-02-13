Отримав токсичний конверт: у РФ отруїли помічника Кадирова генерал-майора Алаудінова

У Росії спробували отруїти помічника Рамзана Кадирова та командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова.

Про це глава Чечні повідомив у себе в Telegram.

"Герой Росії, помічник глави ЧР, командир спецназу "Ахмат" і заступник командувача 2-го армійського корпусу Апти Алаудінов, кілька днів тому був отруєний", — написав Кадиров.

За його словами, 8 лютого чеченський генерал-майор поліції отримав лист, просочений отруйними речовинами. Конверт спочатку потрапив до рук ад'ютанта Алаудінова і потім до самого помічника голови ЧР.

Як уточнив Кадиров, командир "Ахмата", який нібито розпізнав токсини за їдким запахом, встиг вчасно відреагувати: "обробив руки та промив носову порожнину".

Після цього Алаудінова та двох його ад'ютантів, які також контактували з конвертами, відправили до лікарні.

Наразі всі троє перебувають в одній із московських клінік. За словами голови Чечні, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Експерти провели забір біологічних матеріалів для аналізу та встановлення отруйної речовини.

"Паралельно триває розслідування замаху, виявлення причетних. Результати вже є", — написав Кадиров.

Нагадаємо, від того моменту, як російські війська почали готуватися до повномасштабної війни в Україні, в Росії почалася низка загадкових смертей магнатів та провідних бізнесменів, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми.

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

Жданов: чи очолить Кадиров переворот проти смертельно хворого Путіна

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