Отримав три кулі: поліцейський робот-собака допоміг затримати озброєного злочинця (фото)

У штаті Массачусетс, США, робот-собака Роско отримав три кулі з гвинтівки, допомагаючи знешкодити злочинця.

Про це йдеться в повідомленні поліцейського управління Барнстейбл в місті Гаянніс у Facebook.

30-річний Джастін Модейра погрожував матері ножем. Прибувши на місце, патрульні повідомили диспетчеру, що вони з матір'ю та ще однією жінкою змогли забарикадуватися в іншій кімнаті будинку, проте озброєний підозрюваний залишався в невідомому місці всередині дому.

Патрульним вдалося евакуювати сім'ю через вікно. На місце події викликали регіональний спецназ.

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Початкові спроби вивести Морейру з будинку не увінчалися успіхом. Невдовзі після цього він почав стріляти з вогнепальної зброї в автомобіль спецпризначенців. На щастя, кулі рикошетили від борту броньованої вантажівки і правоохоронці залишилися неушкодженими.

Перемовники на місці події та психіатр поліції намагалися переконати Джастіна мирно вийти з будинку, але він відмовився і продовжував періодично стріляти з гвинтівок і пістолетів у спецпризначенців, які оточили будинок.

Тоді поліція відправила робота-собаку до приміщення. Підозрюваний тричі вистрілив у робота, частково виводячи його з ладу. Втім, Роско передавав зображення з відеокамери правоохоронцям, які керували ним.

Поліцейський робот-собака / Фото: Massachusetts State Police

Протягом дня Морейра продовжував стріляти в спецпризначенців. Після семи годин безперервних переговорів Морейра все ще відмовлявся вийти зі свого будинку. Тоді копи застосували перцевий балончик, але чоловік залишився всередині. Нарешті, на місце події прибув спеціальний балістичний автомобіль з прикріпленим до нього підривним інструментом, який був використаний для того, щоб примусово змусити Морейру покинути будинок. Після цього спецназ взяв його під варту.

Підозрюваному було висунуто звинувачення за декількома пунктами замаху на вбивство і в інших злочинах із застосуванням вогнепальної зброї.

Поліція штату заявила, що задіяння Роско, можливо, врятувало життя офіцерів і живих собак під час інциденту. До цього інциденту в робота Spot ніколи не стріляли, повідомили WBZ-TV в Boston Dynamics.

"Ми тішимось, що єдиною жертвою того дня став наш робот", - заявили в компанії.

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Роботи стають все більш популярними в правоохоронних органах у всій Америці. За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, собаки Digidogs працюють у місті від 2023 року, щоб допомагати "деескалації" ситуацій, повідомляє WNBC. Правоохоронці у Флориді, Лос-Анджелесі та інших штатах мають змогу використовувати кібернетичних собак у подібний спосіб.

Нагадаємо, експерт, який 20 років аналізував найнебезпечніших злочинців, розповів, як розпізнати психопата. Він наголосив, на що слід звертати увагу.

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