Отрута у ліках: багато дітей померло після вживання сиропу від кашлю, що містив токсичний спирт

Сироп.

Щонайменше 19 дітей померли в Індії, у штаті Мадх'я-Прадеш, після вживання сиропу від кашлю. Виявилося, що препарат містив токсичну хімічну речовину діетиленгліколь.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Протягом кількох тижнів у штаті почали помирати діти, віком від одного до шести років. Спочатку влада перевіряла воду, їжу й навіть комарів. Згодом з'ясувалося, що в усіх випадках у дітей відмовили нирки.

Тести показали, що сироп містив 48,6% токсичного промислового спирту діетиленгліколю, який ніколи не повинен використовуватися в медицині. Концентрація хімічної речовини перевищувала допустимі норми аж у 500 разів. Зазначається, що саме ниркова недостатність є поширеним явищем після вживання цього отруйного спирту.

Сироп Coldrif фармацевтичної компанії Sresan був виготовлений приватною компанією Kayson Pharma на замовлення уряду штату Раджастан. Після трагічних наслідків його вживання поліція негайно заарештувала власника компанії, відповідальної за його виробництво.

Влада кількох індійських штатів негайно заборонила продаж цього продукту.

Зауважимо, це не перший випадок, коли індійський сироп від кашлю виявився смертельним. У 2022 році понад 70 дітей у Гамбії 18 – в Узбекистані померли після вживання сиропів, вироблених в країні. У 2019–2020 роках щонайменше 12 дітей померли у Джамму також після вживання сиропу проти кашлю.

Ці трагічні інциденти викликали міжнародний резонанс та посилення контролю якості ліків, що експортуються з Індії. Втім, попри численні трагедії, система контролю за якістю ліків в країні залишається слабкою.

Особливо небезпечна ситуація в сільських районах, де, за оцінками експертів, до 75% медичних консультацій проводять "сільські лікарі" без офіційної освіти. Саме вони часто безконтрольно роздають сиропи, не розуміючи, що для дітей вони можуть бути смертельними.

Медики закликають уряд розробити чітку національну політику щодо сиропів проти кашлю і провести масштабну просвітницьку кампанію серед лікарів і батьків.

