Отруєння під час виборів до Держдуми РФ: члена ДВК від комуністів госпіталізували у відділення токсикології

У Ростові-на-Дону з виборчої дільниці екстрено госпіталізували комуніста Євгена Крашеннікова.

У суботу, 18 вересня, під час виборів до Держдуми Росії члену дільничної виборчої комісії в Ростові-на-Дону від КПРФ Євгену Крашеннікову раптово стало погано.

Як повідомляє російське видання “Коммерсантъ", чоловіка екстрено госпіталізували у відділення токсикології міської лікарні швидкої допомоги.

За словами очевидців, член дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу Євген Крашенніков вранці прийшов на дільницю, випив кави, після чого йому стало погано, і він самостійно викликав швидку допомогу.

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У лікарні підтвердили, що його доставлено у відділення токсикології, але діагноз пацієнта не розголошується.

За фактом цієї події однопартійці Крашеннікова звернулися до прокуратури. Активісти КПРФ не виключають, що їхнього колегу було отруєно.

Нагадаємо, раніше в Росії отруїли речовиною з групи "Новачок" опозиціонера Олексія Навального. 18 днів він перебував у комі.

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