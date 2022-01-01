Отруїла сіллю та відлупцювала: мачуха та батько вбили 6-річного хлопчика, дідусь дитини хоче смертної кари

За вбивство дитини жінку засудили до 29 років позбавлення волі, а чоловіка - до 21 року.
У Великій Британії засудили батька та мачуху, які вбили 6-річного хлопчика. Жінка отруїла дитину сіллю та жорстоко побила, а батько не допоміг сину. Їх уже засудили, проте дідусь хлопчика та прокуратура вимагають суворішого покарання для пари.
Про це повідомляє mirror.co.uk.
За даними видання, вбивство дитини сталось у 2020 році. Правоохоронці довели, що 32-річна мачуха Ема Тастін отруїла 6-річного Артура сіллю, а потім жорстоко побила. Через знущання хлопчик помер. Батько дитини Томас Хюз не допоміг сину. За це жінку засудили до 29 років позбавлення волі, а чоловіка - до 21 року.
Дідусь хлопчика Пітер Хелкроу вважає ці вироки несправедливими. Він вимагає, щоб пару засудили до смертної кари.
Громадськість у Великій Британії також вражена жорстокістю чоловіка та жінки, а тому вимагає суворішого покарання. Генеральна прокурорка Сьюелла Брейверман повідомила, що вона уже звернулась до апеляційного суду з проханням переглянути вирок парі.
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