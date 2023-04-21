Отруїла українку-двійника чизкейком: у США росіянку засудили до 21 року в'язниці

Суддя Верховного суду Квінса, США, засудив 47-річну Вікторію Насирову до 21 року ув'язнення.

Про це пише ladbible.com.

Її визнали винною у замаху на вбивство, замаху на напад та незаконному позбавленні волі ще в лютому після того, як у серпні 2016 року вона спробувала вбити українку Ольгу Цвик та представити це як самогубство.

Виступаючи перед судом, Насирова кричала "Ідіть нах*й" судді, коли нью-йоркський присяжний виніс їй вирок.

Вікторія Насирова хотіла видати себе за українку, щоб отримати дозвіл на роботу у Нью-Йорку / Фото: ladbible.com

Ще в лютому Цвик повідомила, що до інциденту вони з Насировою були знайомі лише півроку.

Подружившись, Ольга сказала Вікторії, що намагалася отримати дозвіл на роботу у Нью-Йорку. Почувши, що косметологиня подає заявку на грін-карту, Насирова, мабуть, виношувала план, як вкрасти особистість своєї подруги та забрати довіреність собі.

До слова, жінки мають схожу зовнішність - в обох темне волосся, схожий колір шкіри, а також вони говорять російською.

Вікторія Насирова (праворуч) намагалася вбити Ольгу Цвик (ліворуч) отруєним чизкейком / Фото: ladbible.com

Повідомляється, що 28 серпня 2016 року Насирова відвідала Цвик у її будинку в Квінсі. Вона подарувала тодішній 35-річній жертві чизкейк із додаванням феназепаму - потужним седативним засобом, який часто використовується як премедикація перед операцією.

У лютому суд дізнався, що після того, як Цвик з'їла десерт, їй стало погано і вона знепритомніла.

Присяжні чули, що після вживання солодощів з наркотиками у неї почалися галюцинації і вона була близька до серцевого нападу.

Коли заспокійливе припинило свою дію, вона прокинулася посеред пігулок і виявила, що її паспорт, готівка та її нещодавно отриманий дозвіл на роботу зникли.

В Ольги почалися галюцинації і вона була близька до смерті / Фото: ladbible.com

Після винесення вироку Насировій Цвик дякувала Богові за другий шанс у житті.

"Для неї було легко спробувати позбавити життя іншої людини. Було легко завоювати довіру іншої людини, а потім забрати все у цієї людини… Їй було легко вкрасти. Їй було легко вбити", - сказала вона.

Окружна прокурорка Квінса Мелінда Карц також висловилася щодо інциденту. Вона назвала Насирову "безжальною та розважливою аферисткою" і заявила, що вона "надовго сяде ґрати за спробу вбивства заради особистої вигоди".

Суддя Верховного суду Квінса Кеннет Голдер назвав Насирову "надзвичайно небезпечною жінкою".

Насирова перебуватиме під наглядом суду протягом п'яти років після її можливого звільнення із в'язниці.

Нагадаємо, у США в'язень втік із в'язниці, видавши себе за свого сплячого співкамерника, якого мали відпустити того ж дня. Злочинця поки що не знайшли.

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