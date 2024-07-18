Отруїв себе і друзів: відомі обставини та мотив загадкового вбивства у тайському готелі – фото

Шестеро людей, які були знайдені мертвими в номері розкішного готелю в центрі Бангкока, ймовірно, пили чай і каву з додаванням ціаніду після суперечки.

Про це 18 липня повідомила тайська поліція, передає CNN.

Жахливе відкриття було зроблено 17 липня, коли співробітники п'ятизіркового готелю Grand Hyatt Erawan у столиці Таїланду увійшли до люксу на п'ятому поверсі після того, як гості пропустили виїзд більш ніж на 24 години.

Коли поліція прибула на місце події, то виявила тіла трьох чоловіків і трьох жінок, стіл, повний незайманої їжі, загорнутої в пластик, та використані чашки зі слідами білого порошку. За словами правоохоронців, двері були зачинені зсередини, хоча задні двері залишилися відчиненими.

Спочатку влада заявила, що шукає сьому людину, яка брала участь у бронюванні готелю. Але в середу вони відхилили цю лінію розслідування, заявивши, що, на їхню думку, один із загиблих отруїв решту смертельним хімічним ціанідом, що швидко діє.

За даними тайської поліції, серед загиблих двоє американок в'єтнамського походження – 56-річна Шерін Чонг і 55-річна Данг Хунг Ван – та четверо громадян В'єтнаму – 46-річна Тхі Нгуен Фуонг, її 49-річний чоловік Хонг Фам Тхань, 47-річний Ті Нгуен Фуонг Лан та 37-річний Дінь Чан Фу.

Начальник судово-медичного бюро поліції Трайронг Ф'єфан заявив на пресконференції, що ціанід був виявлений у чашках у номері готелю, і принаймні в одному із зразків крові, взятих у померлого чоловіка, були сліди цієї хімічної речовини.

"Ціанід був виявлений у рідині всередині чайника і у всіх шести кавових чашках", - сказав Трайронг.

Чашки, з яких пили загиблі / Фото: Royal Thai Police

Професор Корнкіат Вонгпайсарнсін з кафедри судової медицини Університету Чулалонгкорн розповів, що після смерті губи та нігті жертв стали темно-фіолетового кольору, що вказує на брак кисню. Їхні внутрішні органи були "криваво-червоними", що є ще однією ознакою отруєння ціанідом, передає BBC.

Доктор Чанчай Сіттіпунт, декан медичного факультету, вважає, що кількість ціаніду в крові померлих ще потрібно з'ясувати: "Але з того, що ми побачили, - за результатами спостереження, перевірки внутрішніх органів, виявлення ціаніду в крові під час скринінгового тесту - немає жодної іншої причини для їхньої смерті, окрім ціаніду".

На зображеннях, опублікованих Королівською поліцією Таїланду, видно чашки на журнальному столику поруч із двома металевими термосами та обідній стіл, заставлений тарілками з їжею, приготованою так, ніби люди збираються сісти, щоб поїсти.

Номер готелю Grand Hyatt Erawan, де сталося вбивство / Фото: Royal Thai Police

Запитання, на яке зараз намагається відповісти поліція, полягає в тому, чи були жертви вбиті чи вирішили накласти на себе руки. Поліція схиляється до першого варіанта. Заступник комісара столичної поліції Ноппасін Пунсават заявив журналістам, що, на їхню думку, один із членів групи міг отруїти п'ятьох інших. За словами поліції, ця людина замовила їжу та чай у номер і "мала напружений вигляд", коли прибув персонал.

Пунсават розповів з інтерв'ю з персоналом готелю, що один із членів групи був один у номері, коли принесли їжу, а згодом до нього долучилися інші гості. Він додав, що інцидент, найімовірніше, пов'язаний із "особистим питанням" і не пов'язаний з організованою злочинністю, оскільки інтерв'ю, проведені з родичами загиблих, вказують на суперечку щодо боргу.

"Один із родичів сказав, що один із загиблих був інвестиційним агентом і всі покійні інвестували, але бізнес йшов не так, як очікувалося. Вони домовилися про зустріч, щоб обговорити це питання у Таїланді", - сказав Ноппасін.

Поліцейські стоять біля готелю Grand Hyatt Erawan у Бангкоку / Фото: Getty Images

Двох із загиблих було знайдено в спальні, ще одного — за обіднім столом. Поліція вважає, що один із учасників групи намагався дістатися до дверей, але впав, перш ніж зміг це зробити.

Поліція повідомила, що група прибула до Таїланду в різні дати та забронювала окремі номери в готелі. 15 липня всі учасники компанії переїхали до однієї кімнати, і близько 14:00 їм було доставлено обслуговування номерів. За даними поліції, після 14:17 ніхто не виходив і не входив у номер.

Готель Grand Hyatt, де сталися смертельні випадки, розташований у жвавому туристичному районі в центрі Бангкока, де розташовані розкішні торгові центри та ресторани.

Нагадаємо, стрілець двічі побув на місці проведення мітингу Трампа. Триває розслідування нападу на колишнього президента.

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