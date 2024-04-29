"Отруйний меседж": Фіцо висловився про збір боєприпасів для України і образив словаків

За словами прем'єра, зібрані гроші нічого не змінять у воєнній ситуації.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо зазначив, що громадяни його країни, ймовірно, не будуть стільки вкладати в збір для лікування людей від раку, як на боєприпаси для України. За словами прем'єра, зібрані гроші нічого не змінять у воєнній ситуації.

Про це повідомляє Denik N.

Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці", "крапля в морі" – укр.) під час заяви про зібрані словаками кошти.

Фіцо визнав, що люди можуть робити зі своїми грошима все, що захочуть, але додав, що Сполучені Штати схвалили 60 млрд доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро.

"В Україні нічого не зміниться, і за рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він.

Також Фіцо порадив своїм співгромадянам збирати кошти для онкохворих, а не на кулі і бомби.

За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити "якусь противагу уряду", адже уряд Словаччини відмовляється постачати Україні зброю.

"Але ми дійсно допомагаємо Україні", – сказав Фіцо.

Він нагадав про декілька домовленостей в економічній та гуманітарній сферах між Словаччиною та Україною.

"Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка", – відповіла ініціатива на порівняння збору з "пердінням".

Також в Словаччині додали, що сприймають це як "отруйний меседж чеській стороні", що тим гірше, оскільки прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи.

"Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де розташована північ", – додала ініціатива.

Станом на вечір 29 квітня словаки майже досягли 4 млн. Не вистачило лише 500 євро.

Нагадаємо, декілька союзників з НАТО зробили заяви про постачання до України більшої кількості засобів ППО та іншого військового обладнання.

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