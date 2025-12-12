"Отримав повідомлення з Москви": Вучич розкрив своє посередництво між Кремлем і Євросоюзом (відео)

Президент Сербії Александар Вучич

Під час візиту до Брюсселя президент Сербії Александар Вучич випадково розкрив свою ймовірну посередницьку функцію між Кремлем та Євросоюзом.

Про це повідомляє euronews.

Під час виходу для спільної офіційної фотографії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Ради ЄС Антоніо Коштою, сербський лідер, здається, не усвідомлюючи, що мікрофони уже увімкнуті, промовив: «Я отримав повідомлення з Москви».

Його різко перервала фон дер Ляєн, яка прошепотіла: «Давайте… давайте почекаємо».

Незрозуміло, яке саме «повідомлення з Москви» мав на увазі Вучич.

Відомо, що президент Сербії є одним з небагатьох європейських лідерів, який підтримує канал зв’язку з Кремлем, оскільки ЄС розірвав дипломатичні зв’язки з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Неясна фраза Вучича пролунала на тлі багатосторонніх переговорів щодо припинення вторгнення Росії та зміцнення опору України, які тривають цими днями.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Вучич несподівано заявив, що Європа, включно з його країною, готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива «стає дедалі очевиднішою».