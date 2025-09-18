Отримаєте штраф просто на кордоні: які продукти не можна везти до Польщі 2025

Кордон, Польща

Реклама

З 24 лютого 2022 року понад 3 мільйони українців перетнули кордон із Польщею. Багато хто з них перевозить продукти та особисті речі, але митне законодавство ЄС суворо регулює ці питання. Навіть невелике порушення може призвести до конфіскації або штрафу. Тому важливо знати нові правила, які діятимуть у 2025 році.

Про це пише financenews.

Що дозволено, а що суворо заборонено

За новими правилами, українцям дозволено перевозити продукти лише у заводській упаковці, які не потребують охолодження. Наприклад:

Реклама

Дитяче харчування — до 2 кг.

Корм для тварин — до 2 кг.

Випічка, макарони, крупи, кондитерські вироби — до 2 кг.

Кава, чай — до 500 г.

Реклама

Ліки — до 5 мінімальних упаковок без рецепта, а для рецептурних ліків потрібні медичні документи англійською мовою.

Також можна провозити до двох пачок цигарок, 50 г тютюну, 2 електронні сигарети з рідиною до 10 мл.

Водночас суворо заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, домашню випічку, зброю, наркотики, психотропні речовини, а також антикваріат та товари зі шкур диких тварин. Порушення цих правил карається штрафом, конфіскацією або навіть забороною на в’їзд.

Нові вимоги до документів

Крім обмежень на перевезення товарів, з 2025 року з’являються нові вимоги для українців, які подорожують з біометричним паспортом:

Реклама

Безвіз — до 90 днів у Шенгенській зоні.

Страховка — обов’язкова з покриттям мінімум 30 000 євро.

Фінансова спроможність — необхідно мати 300 злотих на перші 4 дні перебування та 75 злотих на кожен наступний день.

Для водіїв також є обов’язкові вимоги: техпаспорт, водійське посвідчення та «Зелена карта». Це страхування цивільної відповідальності є обов’язковим і діє на території ЄС. Перед поїздкою важливо уважно перевірити всі правила, щоб уникнути неприємностей на кордоні.

Реклама

Нагадаємо, польський Сенат ухвалив новий закон, який визначає правила перебування іноземців та регулює надання допомоги громадянам України. Документ, що вже отримав підтримку Сейму, тепер чекає на підпис президента Кароля Навроцького.

Законопроєкт розробили після того, як глава держави наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українців.

Згідно з новим документом, термін легального перебування українських біженців у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року — у відповідності до рішення Ради ЄС.

Крім цього, передбачено жорсткіший контроль за соціальними виплатами. Зокрема, допомога за програмою «800+» буде надаватися лише за умови працевлаштування дорослих членів родини та відвідування дітьми польських навчальних закладів. Винятком залишаються батьки дітей з інвалідністю.

Реклама

Також закон вводить обмеження щодо доступу дорослих українців до окремих медичних послуг, зокрема деяких програм реабілітації та стоматологічного лікування.