“Отямтеся!”: Ердоган погрожує Греції повторенням жорстоких подій столітньої давності

Президент Туреччини написав гнівний пост грецькою мовою у Twitter через територіальну суперечку щодо островів у Егейському морі.

Увечері в четвер, 9 червня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся з різкою заявою до уряду Греції через давню суперечку щодо островів в Егейському морі.

Турецький лідер у своєму пості у Twitter застеріг Грецію від необдуманих вчинків та погрозливо нагадав про криваву подію столітньої давності у місті Смирні, якою завершилася греко-турецька війна 1919-1922 років.

“Ми ще раз застерігаємо Грецію бути обережною, триматися подалі від своїх мрій, риторики та дій, які можуть призвести до результатів, про які вона пошкодує, як це було століття тому, отямтеся!”– написав Ердоган.

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Раніше турецька влада звинуватила Грецію в розміщенні військ на островах Егейського моря в порушення мирних договорів, підписаних після Першої та Другої світових воєн. Тим часом Афіни заявляють, що війська розміщені на островах у відповідь на турецькі військові казарми, літаки та десантні кораблі на протилежному узбережжі.

Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός, δεν επιτρέπει όμως ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων και του δικαίου της από κανέναν. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022

У своєму твіті президент Ердоган нагадав про заключний епізод греко-турецької війни, коли турецькі війська під командуванням Мустафи Кемаля Ататюрка увійшли в Смирну (сучасне місто Ізмір), після чого почалася дикі звірства та різанина християнського населення міста, сталася пожежа і десятки тисяч греків виїхали з Малої Азії до материкової Греції та на острови Егейського моря.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина вступає у новий етап реалізації рішення про створення зони безпеки глибиною 30 кілометрів уздовж південних кордонів.

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