Конгресера / © Associated Press

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Після проміжних виборів у США Україна може отримати додаткові можливості для посилення підтримки з боку американських законодавців. Водночас навіть за сприятливішого складу Конгресу необхідно враховувати позицію Білого дому.

На цьому наголошує президент Українського конгресового комітету Америки (УККА) Михайло Савків, повідомляє «Укрінформ».

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За результатами виборів 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу. Це дає їм змогу впливати на законодавчий порядок денний, зокрема на розгляд питань військової та фінансової підтримки України.

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Водночас новий розподіл сил не означає автоматичного ухвалення допомоги. Для цього необхідна підтримка відповідних законопроєктів, а рішення Конгресу можуть зіткнутися з опором адміністрації Дональда Трампа.

Чому позиція Трампа залишається важливою

Американський президент має право ветувати закони, ухвалені Конгресом. Подолати президентське вето законодавці можуть лише двома третинами голосів у кожній із палат.

Тому навіть за більшості демократів реалізація нових ініціатив щодо України залежатиме від того, чи вдасться забезпечити достатню підтримку серед представників обох партій.

Українська громада США також розраховує на співпрацю з новообраними конгресменами та розширення кола законодавців, які підтримують Україну.

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Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що новий склад Конгресу зможе ухвалити потужніший пакет допомоги. На його думку, посилення українських оборонних можливостей може вплинути на готовність Росії до реальних переговорів про припинення війни.

Республіканці зазнали історичної поразки на виборах у США

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США завершилися масштабною поразкою республіканців.

Зауважимо, що демократи перехопили у республіканців одразу шість місць у Сенаті. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, похваливши опонентів за успішну виборчу кампанію. Втім, президент зізнався, що результати голосування його здивували.

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Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав провал партії з війною проти Ірану. Дональд Трамп також визнав її вплив на результати виборів через зростання цін на пальне, проте заявив, що знову ухвалив би таке саме рішення.

Тим часом демократи готуються посилити контроль над адміністрацією Трампа та провести розслідування її діяльності. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року, що може суттєво обмежити політичні можливості американського президента.

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