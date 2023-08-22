Озброєна поліція три години штурмувала літак через одного пасажира: що він накоїв (фото)

У Великій Британії пасажири літака пережили стрес, оскільки їхній рейс зупинили, а салон почала штурмувати озброєна поліція. Це все тривало три години.

Про це пише mirror.co.uk.

Поліція отримала повідомленні про чоловіка, який має при собі вибухівку на борту літака, який мав вилетіти з аеропорту Іст-Мідлендс. Рейс Jet2 був затриманий, а пасажирів три години утримували на злітній смузі.

Пізніше був заарештований один чоловік, але поліція заявила, що вибухового пристрою не було знайдено. Лише після цього літак зміг злетіти і вирушив до Туреччини.

Поліція у салоні літака / Фото: mirror.co.uk

Один із пасажирів літака розповів, що ситуація у салоні була тривожною. Спочатку екіпаж повідомив пасажирам, що ймовірно виникли проблеми із багажем.

"Насправді ми ще не злетіли, але рулювали навколо злітно-посадкової смуги до точки зльоту, і саме тоді вони призупинили політ. Ми не рухалися близько 15 хвилин. Пілот спочатку сказав, що, можливо, сталася плутанина з багажем, і нам потрібно повернутися назад", - розповів очевидець.

Чоловік каже, що лише через певний час їм повідомили про "проблеми з безпекою". Тоді люди помітили озброєну поліцію біля літака, яка не заходила всередину.

"Протягом двох годин поліція оточувала літак, але не заходила, і це нас дуже лякало. Ми думали, якщо це просто плутанина з багажем, то чому нас оточила поліція?", - каже пасажир.

У поліції повідомили, що такі заходи були необхідні через ймовірну небезпеку. Вони затримали підозрюваного, у якого могла бути вибухівка, проте наступного дня він вийшов під заставу.

"Поліцейські працювали з персоналом аеропорту та екіпажем літака, щоб негайно відреагувати на повідомлення. В інтересах громадської безпеки та безпеки співробітників, озброєні офіцери також були розміщені в районі літака. Після арешту літак був повністю обшуканий. На борту не було знайдено жодного вибухового пристрою, і немає жодних підстав вважати, що погроза була реальною", - повідомила поліція Лестерширу.

Авіакомпанія уже перепросила у пасажирів через інцидент.

Нагадаємо, пасажири у літаку побачили "двометрову Діву Марію, яка сиділа біля вікна".

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