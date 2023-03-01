Озброєні "вагнерівці" влаштовують агітацію вже й російським школярам (відео)

Зокрема, бойовик у масці пропонував учням московської школи заповнити якусь анкету та передати її класному керівнику.

Найманці ПВК "Вагнер" тепер ходять російськими школами, читають учням лекції про цю структуру та рекламують "службу за контрактом".

Про це повідомила російська опозиціонерка Любов Соболь, яка опублікувала в мережі відповідний відеодоказ.

Так, один із "вагнерівців" 27 лютого прочитав лекцію про цю структуру олігарха Євгена Пригожина учням 10 класу московської школи №183.

Один із школярів записав на відео виступ бойовика. За словами учня, під час виступу "вагнерівець" рекламував "службу за контрактом". При цьому найманець прийшов до школи з пістолетом і пропонував показати зброю школярам.

"Раніше до нас уже приходили військові – один був без руки, тому ми навіть не здивувалися. А цього "вагнера" я суто по приколу зняв, він навіть обличчя боявся показати", – розповів школяр.

Бойовик також пропонував школярам заповнити анкету та передати її класному керівнику.

Телеграм-канал Соболь подав запит до керівників школи №183 з проханням про коментар, однак на момент публікації цієї інформації відповіді від представників навчального закладу не було.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ інформували, що в окупованій частині Запорізької області російська окупаційна "влада" змушує дітей прославляти загарбників та співати гімн РФ.

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