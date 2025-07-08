Озброєні злочинці викрали 33 тонни срібла та золота: деталі

Золото / © pixabay.com

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У Мексиці озброєні злочинці пограбували вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого та срібного концентрату, які належали компанії Grupo Minero Bacis.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Інцидент стався під час перевезення вантажу до порту Мансанільйо. За словами представників компанії, нападники заблокували фуру двома білими автівками, захопили водія та охорону й утримували їх понад годину. Згодом саму вантажівку знайшли, але трейлер із дорогоцінним вантажем зник.

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Пограбування відбулося на тлі зростання числа нападів на автошляхах Мексики. За перші два місяці 2025 року кількість таких злочинів зросла на понад 30% — щогодини фіксується принаймні одна спроба пограбування.

Золотий і срібний концентрати — це цінна сировина з високим вмістом дорогоцінних металів, яку добувають перед подальшою переробкою.

Нагадаємо, у США набирає обертів злочинна схема під назвою «джагинг». Зловмисники стежать за людьми, які щойно зняли готівку з банкоматів або в банках, а потім атакують їх, часто вже біля авто чи вдома. Усе відбувається за лічені секунди. Поліція фіксує стрімке зростання таких випадків у кількох штатах.