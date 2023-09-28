Озброєний 10-річний хлопчик викрав навантажувач та протаранив декілька машин – відео

У США 10-річний хлопчик проїхав на будівельній техніці вулицями району Бруклін у Піттсбурзі, залишивши після себе чимало пошкоджень.

Про це повідомляє CBS.

Ввечері дитина пробралася на будівництво, викрала гусеничний навантажувач Bobcat та спершу каталася територією будівельного майданчика. Потім хлопчик вирішив виїхати на дорогу.

Він втаранився у декілька припаркованих автомобілів, зніс паркан та дорожній знак.

"Я був у душі і просто почув дуже гучний гуркіт і декілька звукових сигналів. Чесно кажучи, я потрапляв у безліч автомобільних аварій, тому я мав відчуття, що це, мабуть, була моя машина, але я не знав, що це буде щось подібне", — сказав місцевий мешканець Тейлор Ши. "Моя машина дійсно подряпана збоку, з моєї машини зняли дзеркало, але вона безумовно не така погана, як інші машини".

Ши додав, що один автомобіль, мабуть, був повністю розбитий.

"Це був червоний позашляховик, і він, ймовірно, отримав найбільше пошкоджень. Він був повністю розбитий збоку, і ми чули, що він піднімався щоразу, коли його збивали, і вони справді буксирували цю машину", - сказала Петті О'Генлон.

Поліція затримала маленького викрадача і відпустила приблизно через годину. Повідомляється, що хлопець був у будівельній касці і мав при собі пневматичний пістолет.

Поки правоохоронці розслідують незвичайний інцидент, сусіди просто вдячні, що все гаразд. У поліції заявили, що ставляться до розслідування дуже серйозно через вік фігуранта.

Нагадаємо, у Шотландії відкриють першу в історії легальну кімнату для приймання наркотиків. Проєкт уже схвалено.

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