Озброєний автоматом чоловік увірвався до посольства Азербайджану в Ірані і влаштував стрілянину: відео

Чоловік з автоматом Калашникова убив одного охоронця дипломатичного представництва і ще двох поранив.

У п’ятницю, 27 січня, на посольство Азербайджану в Тегерані (Іран) було скоєно напад чоловіком, озброєним автоматом Калашникова. У приміщенні дипломатичного представництва він влаштував стрілянину та був обеззброєний одним із охоронців.

Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ Азербайджану, в результаті нападу є загиблий, а також двоє поранених.

"Зловмисник прорвався через пост охорони, вбивши начальника охорони з автомата Калашникова", - йдеться в повідомленні.

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Президент Ільхам Алієв назвав напад на посольство своєї країни "терористичним актом" і зажадав швидкого розслідування.

"Ми вимагаємо розслідування цього терористичного акту і покарання терориста", - сказав Алієв.

Він додав, що напад на дипломатичне представництво є "неприпустимим".

У жорсткій заяві МЗС Азербайджану заявило, що нещодавня "антиазербайджанська кампанія" в Ірані підбадьорила стрільця. Владу в Тегерані звинувачують в тому, що вона тривалий час ігнорувала заклики Баку посилити безпеку свого посольства.

"На жаль, останній кривавий теракт демонструє серйозні наслідки неприділення належної уваги нашим постійним зверненням з цього приводу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє державне іранське телебачення, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані "рішуче засудив" напад, заявивши, що це питання розслідується з "високим пріоритетом і делікатністю".

Поліція Тегерана заявила, що заарештувала підозрюваного та розслідує мотиви нападника.

Азербайджанський Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces опублікував відео з камер спостереження під час нападу.

На оприлюднених кадрах видно, що нападник безперешкодно таранить машину біля будівлі посольства у той час, коли співробітник іранської поліції спокійно сидить у будці і спостерігає за тим, що відбувається.

Один з охоронців вийшов на зустріч озброєному нападникові і голіруч відібрав у нього автомат.

Затриманим за напад виявився Ясін Гусейнзаде (або Хоссейнзаде), який, ймовірно, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Загиблим під час відбиття нападу є керівник охоронної служби посольства Азербайджану в Ірані Орхан Аскеров.

На інцидент уже відреагували у МЗС України.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, в результаті якого загинула одна людина і кілька співробітників служби безпеки були поранені. Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

Ukraine strongly condemns today’s attack on the embassy of Azerbaijan in Tehran, which resulted in one death and left several security personnel injured. We offer our sincere condolences to the loved ones of the victim, and wish a speedy recovery to the wounded. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 27, 2023

Нагадаємо, раніше іранська влада засудила до смертної кари британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі. Його стратили.

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