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Озброєний автоматом чоловік увірвався до посольства Азербайджану в Ірані і влаштував стрілянину: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2020
Час на прочитання
2 хв
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Озброєний автоматом чоловік увірвався до посольства Азербайджану в Ірані і влаштував стрілянину: відео

Фото: Associated Press

Чоловік з автоматом Калашникова убив одного охоронця дипломатичного представництва і ще двох поранив.

У п’ятницю, 27 січня, на посольство Азербайджану в Тегерані (Іран) було скоєно напад чоловіком, озброєним автоматом Калашникова. У приміщенні дипломатичного представництва він влаштував стрілянину та був обеззброєний одним із охоронців.

Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ Азербайджану, в результаті нападу є загиблий, а також двоє поранених.

"Зловмисник прорвався через пост охорони, вбивши начальника охорони з автомата Калашникова", - йдеться в повідомленні.

Президент Ільхам Алієв назвав напад на посольство своєї країни "терористичним актом" і зажадав швидкого розслідування.

"Ми вимагаємо розслідування цього терористичного акту і покарання терориста", - сказав Алієв.

Він додав, що напад на дипломатичне представництво є "неприпустимим".

У жорсткій заяві МЗС Азербайджану заявило, що нещодавня "антиазербайджанська кампанія" в Ірані підбадьорила стрільця. Владу в Тегерані звинувачують в тому, що вона тривалий час ігнорувала заклики Баку посилити безпеку свого посольства.

"На жаль, останній кривавий теракт демонструє серйозні наслідки неприділення належної уваги нашим постійним зверненням з цього приводу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє державне іранське телебачення, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані "рішуче засудив" напад, заявивши, що це питання розслідується з "високим пріоритетом і делікатністю".

Поліція Тегерана заявила, що заарештувала підозрюваного та розслідує мотиви нападника.

Азербайджанський Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces опублікував відео з камер спостереження під час нападу.

На оприлюднених кадрах видно, що нападник безперешкодно таранить машину біля будівлі посольства у той час, коли співробітник іранської поліції спокійно сидить у будці і спостерігає за тим, що відбувається.

Один з охоронців вийшов на зустріч озброєному нападникові і голіруч відібрав у нього автомат.

Затриманим за напад виявився Ясін Гусейнзаде (або Хоссейнзаде), який, ймовірно, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Загиблим під час відбиття нападу є керівник охоронної служби посольства Азербайджану в Ірані Орхан Аскеров.

На інцидент уже відреагували у МЗС України.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, в результаті якого загинула одна людина і кілька співробітників служби безпеки були поранені. Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

Нагадаємо, раніше іранська влада засудила до смертної кари британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі. Його стратили.

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Дата публікації
Перегляди
2020
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