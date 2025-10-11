Російських «зелених чоловічків» помітили на кордоні з Естонією / © скриншот з відео

Естонська прикордонна служба (PPA) тимчасово закрила стратегічно важливий відрізок дороги на кордоні з Росією, відомий як «Саатсеський чобіток». Причиною стало незвичайно активне пересування та скупчення озброєних груп, які не належали до російської прикордонної служби, що створило пряму загрозу безпеці.

Про це повідомила естонська громадська телерадіомовна корпорація ERR.

Чому закрили «Саатсеський чобіток»

Ділянка дороги з Вярска до Саатсе проходить через так званий «Саатсеський чобіток» — виступ російської території углиб естонської. Цей приблизно кілометровий відрізок шляху використовується місцевими жителями для уникнення великого об’їзду. Тимчасове закриття дороги, яке триватиме щонайменше до вівторка, стало невідкладним заходом.

«Саатсеський чобіток» на кордоні Естонії та Росії

Прикордонна служба Естонії підтвердила, що протягом п’ятниці патрулі фіксували «значно активніші дії» та рух озброєних груп на російському боці.

«Нічого не відбулося. Наші патрулі ідентифікували, що групи рухалися на магістраль, що проходить через Саатсеський чобіток, і якщо спочатку вони рухалися узбіччям, то в якийсь момент вони вишикувалися в лінію впоперек дороги. Для нас це стало чіткою загрозливою ситуацією,» — зазначив Мееліс Саарепуу, голова прикордонного бюро Південної префектури PPA.

Прикордонна служба Естонії надіслала запит російській стороні щодо цих нетипових рухів. Відповідь Росії була, що «нічого там не відбувається, це цілком звичайні операції». Зважаючи на чітку загрозу, PPA ухвалила рішення про негайне закриття дороги, щоб уникнути провокацій та убезпечити естонських громадян.

Наслідки для місцевих та багаторічна проблема

Закриття «Саатсеського чобітка» створює незручності для місцевого самоврядування та жителів волості Сетумаа.

За словами волосного старійшини Рауля Кудре, людям тепер доведеться робити десятикілометровий об’їзд в один бік через КПП «Койдула» або використовувати п’ятикілометровий об’їзд через лісові дороги RMK. Також довелося терміново переорганізовувати рух громадського транспорту.

Ситуація знову актуалізувала проблему відсутності об’їзної дороги, про необхідність будівництва якої говорять уже багато років. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро висловив розчарування з приводу того, що дорогу досі не побудовано.

«Те, що ця дорога не готова, викликає розчарування. Насправді, рішення про її будівництво є, є й гроші. До цього часу була проблема в тому, що всілякі планування, процеси та оцінки впливу на навколишнє середовище займають досить багато часу,» — сказав міністр, додавши, що у нинішній безпеково-політичній ситуації цей процес не повинен затягуватися ще на два роки.

Наразі поліція організувала тимчасовий об’їзд, про що водіїв сповіщають спеціально встановлені тимчасові дорожні знаки.

Нагадаємо, прем’єр Естонії заявив, що Росія провокаціями відволікає Європу від допомоги Україні. Таким чином Кремль намагається змусити європейські країни зосередитись на власній безпеці.