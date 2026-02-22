Озброєний чоловік намагався проникнути до маєтку Трампа: його застрелили на місці

Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида. / © Фото з відкритих джерел

У США озброєного чоловіка застрелили після спроби проникнення на територію резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.

Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався у неділю близько 01:30 за місцевим часом. За даними правоохоронців, чоловік у віці 20 років здійснив несанкціоноване проникнення на охоронювану територію маєтку.

Чоловіка помітили поблизу північних воріт. За попередньою інформацією, він мав із собою рушницю та каністру з пальним.

На місце прибули співробітники поліції та заступник шерифа округу Палм-Біч. Під час контакту з підозрюваним той був смертельно поранений.

Трампа на цей момент у резиденції не було.

Нагадаємо, у середу, 4 лютого, у США було оголошено вирок 60-річному Раяну Рауту, якого присяжні визнали винним у спробі замаху на президента Дональда Трампа на його полі для гольфу у Флориді у вересні 2024 року.