Озброєний ракетами Tomahawk есмінець США з’явився в Балтійському морі

Ракетний есмінець ВМС США USS Bulkeley / © Associated Press

Реклама

Ракетний есмінець ВМС США USS Bulkeley почав патрулювати Балтійське море в рамках місії НАТО, спрямованої на захист критично важливої підводної інфраструктури від диверсій.

Про це повідомило видання Business Insider.

Раніше до місії «Балтійський страж», розгорнутої НАТО у січні 2025 року після серії диверсій у регіоні, пов'язаних із Росією, залучалися лише європейські кораблі. Періодично у повітрі з’являлися американські морські патрульні літаки P-8 Poseidon.

Реклама

Поява в Балтійському морі американського есмінця, озброєного ракетами Tomahawk, стало першим випадком участі військового корабля США.

Есмінці класу Arleigh Burke, до яких належить Bulkeley, мають на озброєнні близько сотні ракетних труб і можуть як завдавати ударів крилатими ракетами, так і виконувати протиповітряну оборону.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте підтвердив причетність Росії до порушень повітряного простору Естонії та Польщі. Альянс з’ясовує, чи були дії навмисними.

Альянс може вперше змінити правила застосування сили на східному кордоні, переходячи від супроводу до збиття російських літаків.