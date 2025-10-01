- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
Озброєний ракетами Tomahawk есмінець США з’явився в Балтійському морі
Місія «Балтійський страж» була розгорнута НАТО після серії диверсій, пов’язаних із Росією.
Ракетний есмінець ВМС США USS Bulkeley почав патрулювати Балтійське море в рамках місії НАТО, спрямованої на захист критично важливої підводної інфраструктури від диверсій.
Про це повідомило видання Business Insider.
Раніше до місії «Балтійський страж», розгорнутої НАТО у січні 2025 року після серії диверсій у регіоні, пов'язаних із Росією, залучалися лише європейські кораблі. Періодично у повітрі з’являлися американські морські патрульні літаки P-8 Poseidon.
Поява в Балтійському морі американського есмінця, озброєного ракетами Tomahawk, стало першим випадком участі військового корабля США.
Есмінці класу Arleigh Burke, до яких належить Bulkeley, мають на озброєнні близько сотні ракетних труб і можуть як завдавати ударів крилатими ракетами, так і виконувати протиповітряну оборону.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте підтвердив причетність Росії до порушень повітряного простору Естонії та Польщі. Альянс з’ясовує, чи були дії навмисними.
Альянс може вперше змінити правила застосування сили на східному кордоні, переходячи від супроводу до збиття російських літаків.