"Озброїти Україну до зубів": в США зробили заяву після масованого удару РФ по Україні

Член Палати представників зробив заяву після масованого удару РФ по Україні / © pixabay.com

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Член Палати представників, республіканець Дон Бейкон після масштабних ударів Росії по Україні завив про «час для чесності», озброєння України «до зубів» та максимальні санкції проти Росії, адже мирні переговори не мають жодного впливу на президента РФ Володимира Путіна.

Про це Бейкон написав у соцмережі Х.

Бейкон відреагував на дані про кількість використаних Росією дронів та ракет для ударів по Україні вночі 24-го та 25 травня.

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«Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна», — заявив Бейкон.

Він зі впевненістю зазначив, що Кремль не припинить агресію, адже його очільник Володимир Путін має на меті підкорити Україну.

«Його (Путіна — ред.) мета — домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти», — підкреслив конгресмен.

Дон Бейкон закликав США та союзників до рішучих дій.

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«США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном», — заявив він.

Що відомо про республіканця Дона Бейкона

Американський бригадний генерал ВПС США у відставці, представник 2-го виборчого округу штату Небраска в Палаті представників Дон Бейкон є одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців.

Раніше він опублікував статтю в The New York Times, де зауважив, що Володимир Путін відкидає угоду про повне припинення вогню, сподіваючись, що США піддадуться його вимогам щодо повного припинення військової та розвідувальної допомоги Україні.

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