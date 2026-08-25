"Америка": Трамп придумав нову назву для озера на кордоні з Канадою

Онтаріо / © turistua.com

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Президент США Дональд Трамп запропонував змінити назву озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні Сполучених Штатів та Канади. Американський лідер заявив, що водойму можна назвати «озером Америка».

Про свою ідею Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

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За його словами, причиною такого рішення є погіршення відносин із Канадою та небажання США продовжувати «вести бізнес з Онтаріо».

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«Ми не очікуємо подальшого ведення бізнесу з Онтаріо», — написав Трамп.

Де розташоване озеро Онтаріо

Озеро Онтаріо входить до складу Великих озер Північної Америки. Воно розташоване між американським штатом Нью-Йорк і канадською провінцією Онтаріо.

Це найменше за площею та найсхідніше з п'яти Великих озер. Водночас водойма має важливе значення для обох країн.

На канадському боці озеро межує з провінцією Онтаріо — найбільш густонаселеною провінцією країни. Саме тут зосереджена значна частина канадської автомобільної промисловості.

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Трамп уже перейменовував географічний об'єкт

Ідея змінювати назви географічних об'єктів не нова для Трампа. У січні 2025 року він оголосив про намір перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Згодом президент США підписав відповідний указ.

Тепер Трамп запропонував змінити назву вже водойми, яка безпосередньо пов'язана з Канадою. Його нова заява пролунала на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою.

Нагадаємо, Дональд Трамп звернувся до українців із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності. Президент США назвав українців «мужніми, відважними та талановитими людьми» і сказав, що США «захоплюються стійким духом» народу.

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