Озеро Онтаріо стало «Озером Америка»: Google виконав рішення Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Google почав відображати озеро Онтаріо під новою назвою «Озеро Америка» для користувачів у США після відповідного рішення адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє портал Gizmodo.

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У Канаді на Google Maps, як і раніше, показують назву «Озеро Онтаріо», тоді як для користувачів в інших країнах сервіс відображає подвійний варіант — «Озеро Онтаріо (Озеро Америка)».

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Google пояснив, що оновлює географічні назви відповідно до офіційних урядових джерел. У США таким джерелом є Інформаційна система географічних назв, де назву озера змінили після указу Трампа.

Подібним чином компанія вже діяла після рішення Трампа перейменувати Мексиканську затоку на «Затоку Америки». Тоді ця зміна викликала гостру реакцію, зокрема з боку Мексики.

У Канаді нову назву не визнають

Рішення Вашингтона не означає, що нову назву визнають за межами США.

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул, чий штат межує з озером Онтаріо, вже заявила, що не збирається називати його «Озером Америка».

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Apple Maps також поки залишив назву «Озеро Онтаріо», хоча раніше сервіс змінив назву Мексиканської затоки відповідно до рішення адміністрації Трампа.

Перейменування відбулося на тлі конфлікту з Канадою

Рішення Трампа з’явилося на тлі загострення торговельних відносин між США та Канадою.

За наведеними в матеріалі даними, Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита на низку канадських товарів після зриву торговельних переговорів. У відповідь прем’єр Канади Марк Карні оголосив про аналогічні мита на американський імпорт приблизно на 20 млрд доларів.

Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо в четвер і пов’язав своє рішення саме з торговельним конфліктом із Канадою, назвавши її «найгіршою країною для торговельних відносин».

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Під час спілкування з журналістами президент США також пожартував про можливе перейменування Атлантичного та Тихого океанів.

«У нас є затока й озеро, тепер нам потрібен тільки океан», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом. У ролику використали фрагмент фільму «Темні часи» (Darkest Hour), у якому йдеться про «тигра».

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