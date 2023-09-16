Оживлення мертвих павуків та підрахунок кількості волосин у ніздрях: за що нагороджували Шнобелівською премією цього року

Шнобелівські премії отримують незвичайні досягнення в науці, які спочатку змушують людей сміятися, а тільки потім думати. На 33-й церемонії лауреати Нобелівської премії вручили 10 Шнобелівських нагород ученим із 24 країн.

Хімія/геологія

Шнобелівську премію з хімії та геології отримав польський дослідник Ян Заласевич за спробу пояснити, чому багато вчених люблять лизати каміння. За словами Яна, вони роблять це, щоб покращити зір, а не відчути смак, тому що на мокрій поверхні мінеральні частинки видно краще, ніж на сухій.

Медицина

У галузі медицини премії удостоєні дослідники зі США, Канади, Македонії, Ірану та Вʼєтнаму за використання людських тіл для дослідження того, чи однакова кількість волосинок у кожній з двох ніздрів.

Література

Премію отримав колектив дослідників із Франції, Великої Британії, Малайзії та Фінляндії за вивчення відчуттів, що виникають у людей, які повторюють те саме слово багато, багато, багато, багато і ще раз дуже багато разів.

Інженерія механізмів

Премія в машинобудуванні дісталася вченим з Індії, Китаю, Малайзії та США за оживлення мертвих павуків, аби використати їх як механічні захватні інструменти. За словами вчених, лапи мертвого павука природним чином сидять у "закритому" стані, як стиснутий кулак, але їх можна витягнути, а захват розкрити, натиснувши.

Комунікація

Група вчених з Іспанії вивчали розумову діяльність людей, які вміють добре говорити, вимовляючи слова задом наперед. Вони найняли для своїх експериментів двох чоловіків, які уміють говорити задом наперед, та ще 18 звичайних людей. Візуалізація мозку цих двох чоловіків показала збільшення об’єму сірої речовини та покращення функціонального зв’язку (білої речовини) у ключових частинах мозку, пов’язаних із мовою.

Охорона здоров’я

Представник Південної Кореї Пак Син Мін отримав приз в галузі охорони здоровʼя за винахід Стенфордського туалету. Цей пристрій призначений для моніторингу стану здоровʼя на основі аналізу ваших відходів життєдіяльності за допомогою сучасних технологій, включаючи компʼютерний зір, а також датчик анального відбитка.

Харчування

В галузі харчування журі виділило експеримент японців Хомеї Міяшити та Хіромі Накамури, присвячений зміні смаку їжі при використанні електрифікованих паличок для їжі та соломинки для пиття. Накамура сказала — її недавнє дослідження показало, що можна підвищити солоність їжі за допомогою електричної стимуляції язика.

Освіта

Група вчених під керівництвом Кейті Тама довела, що кивання головою, споглядання пейзажу за вікном і малювання в зошиті є свідченням нудьги.

Психологія

Стенлі Мілграм, Леонард Бікман і Лоуренс Берковіц премійовані за «експерименти на міській вулиці, щоб побачити, скільки перехожих зупиняються і дивляться вгору, коли вони бачать незнайомців, які дивляться вгору». Якщо цікавить результат — то чимало, 65%.

Фізика

Біейто Фернандес Кастро зібрав команду, вибив фінансування та виміряв, як статева активність анчоусів впливає на змішування океанської води. Якщо точніше, то мова про біофізичну турбулентність, що виникає під час статевої активності цього виду риби.

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