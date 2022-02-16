Означатиме повну відмову від своїх зобов’язань за "Мінськом": Блінкен розкритикував ймовірне визнання РФ "ЛДНР"

Означатиме повну відмову від своїх зобов’язань за "Мінськом": Блінкен розкритикував ймовірне визнання РФ "ЛДНР"

Також у Держдепі США вважають, що визнання Росією "ЛДНР" буде грубим порушенням міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що визнання Росією самопроголошених "республік "ЛДНР" незалежними означатиме її повну відмову від своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США.

"Схвалення Кремлем цього звернення означає повну відмову Росії від своїх зобов’язань за Мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються РФ від 2014 року", - наголосив Блінкен.

У Держдепі зазначають, що визнання "ЛДНР" ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права. Також, що це поставить під сумнів заявлене зобов'язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення військового конфлікту.

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Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з точки зору українського законодавства таке рішення країни-агресорки не означатиме нічого.

Через рішення Держдуми РФ ініціювати визнання "ДНР" і "ЛНР" Україна звернулася до ООН, де просить привернути особливу вагу до можливих руйнівні наслідки для глобальної безпеки.

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