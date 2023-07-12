Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білому дому пояснили, чому Україна не отримала запрошення до вступу в НАТО на саміті

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1686
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білому дому пояснили, чому Україна не отримала запрошення до вступу в НАТО на саміті

Радник Байдена Джейк Салліван пояснили, чому Україна не отримала запрошення до вступу в НАТО / Фото: Associated Press

Салліван зауважив що Байден під час розмови із Зеленським представить йому обґрунтування такого рішення НАТО щодо України.

У Білому дому заявили, що вступ України до НАТО зараз "означатиме війну з РФ", а вони підтримують політику обережності та безпеки в Альянсі.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

Салліван зауважив що Байден та Зеленський сьогодні, 12 липня, матимуть переговори, під час яких очільник Білого дому представить йому обґрунтування такого рішення НАТО щодо України. 

Зазначимо, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до Альянсу. Він зауважив, що зараз для України і НАТО "дуже важливий, критичний момент". Також Байден наголосив, що для Україна зараз потребує реформ, аби вступити в Альянс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1686
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація