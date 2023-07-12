У Білому дому пояснили, чому Україна не отримала запрошення до вступу в НАТО на саміті

Салліван зауважив що Байден під час розмови із Зеленським представить йому обґрунтування такого рішення НАТО щодо України.

У Білому дому заявили, що вступ України до НАТО зараз "означатиме війну з РФ", а вони підтримують політику обережності та безпеки в Альянсі.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

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Салліван зауважив що Байден та Зеленський сьогодні, 12 липня, матимуть переговори, під час яких очільник Білого дому представить йому обґрунтування такого рішення НАТО щодо України.

Зазначимо, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до Альянсу. Він зауважив, що зараз для України і НАТО "дуже важливий, критичний момент". Також Байден наголосив, що для Україна зараз потребує реформ, аби вступити в Альянс.

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