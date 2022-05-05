Ознак підготовки до мобілізації в Росії немає, але можуть запровадити воєнний стан – CIT

Ознак підготовки до мобілізації в Росії немає, але можуть запровадити воєнний стан – CIT

Аналітики Conflict Intelligence Team не фіксують у Росії серйозних кроків до оголошення мобілізації, хоча в різних регіонах країни громадян викликають до військкоматів для "уточнення даних" та пропонують підписати короткостроковий контракт.

Водночас у CIT не виключають, що в Росії можуть запровадити воєнний стан, офіційно визнати, що розв'язали повномасштабну війну проти України, закрити кордон для чоловіків певного віку і після цього розпочати підготовку до мобілізації.

Про це йдеться у зведенні CIT 5 травня.

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За даними аналітиків, про серйозну підготовку до мобілізації в Росії можна було б говорити за низки ознак. Одна з них – якби потяги везли техніку з мобілізаційних складів для її розконсервування та ремонту (нині це спостерігається в малих масштабах).

Також про підготовку свідчило б те, якби частину офіцерів з фронту звозили до пунктів постійної дислокації, щоб вони займалися навчанням мобілізованих (не спостерігається). Повинні були б готуватися полігони, відбуватися їхнє обслуговування та перевезення техніки (не спостерігається). А військкомати мали б готуватися до напливу людей, залучати військову поліцію та комендатуру (не спостерігається).

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, оголошення Путіним 9 травня загальної мобілізації в Росіє малоймовірне.

Водночас, на думку Жданова, якщо Росія оголосить пряму війну, це може її повністю ізолювати від світу на тому рівні, який навіть вона дозволити собі не може.

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