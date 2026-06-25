“Ознака слабкості”: у США оцінили ядерні погрози Кремля

Російська ядерна зброя

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Російські погрози застосувати ядерну зброю під час війни проти України є ознакою слабкості, а не сили Кремля.

Про це заявив керівник Національної адміністрації ядерної безпеки США Брендон Вільямс, повідомляє Axios.

Виступаючи в Інституті Гудзона у Вашингтоні, Вільямс заявив, що російське ядерне брязкання зброєю свідчить про невпевненість Москви у власних звичайних силах.

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За його словами, такі погрози демонструють “відсутність переконання та довіри” до російської армії у війні проти “набагато, набагато, набагато меншої” України.

Вільямс наголосив, що ядерні заяви Росії не лякають НАТО та сусідні країни.

В Axios зазначають, що заява пролунала на тлі формування нової ядерної парадигми у світі. Велика Британія та Франція обговорюють майбутнє своїх ядерних арсеналів і дальність їхнього застосування, Польща закликає США розмістити частину ядерної зброї на своїй території, а термін дії нового договору про контроль над озброєннями СНО вже завершився.

Росія та США разом володіють приблизно 85% світових ядерних боєголовок. Водночас Китай нарощує свій ядерний потенціал історичними темпами.

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“Стримування вже не зовсім таке, як під час Холодної війни. Але воно починається з нашого ядерного арсеналу”, — сказав Вільямс.

США нині переглядають усі елементи своєї ядерної тріади. За оцінками Бюджетного управління Конгресу, сукупні ядерні плани Міністерств оборони та енергетики США на 2025-2034 роки оцінюються у 946 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що Росія найближчим часом може зіткнутися з розгортанням ядерного арсеналу НАТО безпосередньо біля своїх північних кордонів. Фінські парламентарії ухвалили історичне рішення, проголосувавши за скасування давньої заборони на перебування зброї масового знищення на території держави.

До слова, партнери по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, аби посилити східний фланг Альянсу на тлі російської загрози. Зокрема, лідери Європи хочуть закупити дрони для повітряного патрулювання.

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