Ожиріння серед дітей досягло рекорду: нові дані шокували експертів

Ожиріння серед дітей США досягло рекорду / © Pexels

У США зафіксували найвищий за всю історію рівень ожиріння серед дітей і підлітків — водночас серед дорослого населення темпи зростання цього показника можуть почати сповільнюватися. Таких висновків дійшли фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) у двох нових звітах.

Про це повідомило видання ABC News.

Дані отримали на основі Національного обстеження здоров’я та харчування (NHANES), яке відстежує антропометричні показники американців уже понад 60 років. За останнім опитуванням, проведеним 2021–2023 років, ожиріння мають 40,3% дорослих віком від 20 років. Для порівняння: 1988–1994 років цей показник становив 22,9%. Водночас нові оцінки можуть свідчити про певне вирівнювання після пікового значення у 42,4%, зафіксованого 2017–2018 років.

Епідеміологи припускають, що на можливе сповільнення вплинули державні програми зі зміни способу життя, а також поява нових препаратів класу GLP-1, які застосовують для лікування діабету 2 типу і контролю ваги. Вони імітують гормон, що сигналізує мозку про насичення, і можуть сприяти зниженню маси тіла у поєднанні з дієтою та фізичною активністю. Втім, науковці застерігають: говорити про стійкий спад поки зарано.

Натомість ситуація серед дітей викликає дедалі більше занепокоєння. За результатами того ж періоду, 21,1% американців віком від 2 до 19 років мають ожиріння — це найвищий показник за час спостережень. У 1970-х роках він становив лише 5,2%. Частка дітей із тяжким ступенем ожиріння також зросла — з 1% пів століття тому до 7% нині.

Серед підлітків віком 12–19 років ожиріння діагностували майже у 23%. Експерти зазначають, що в цій віковій групі дедалі частіше виникає потреба в інтенсивному лікуванні — від корекції способу життя до медикаментозної терапії чи навіть хірургічних втручань.

«Я думаю, що єдиний спосіб побачити тенденцію до зниження цієї кількості — це якщо ми візьмемо цю групу підлітків віком від 12 до 19 років і почнемо застосовувати клінічні рекомендації та серйозно ставитися до цих дітей, пропонуючи їм ліки», — зазначив доцент кафедри хірургії та педіатрії в Медичній школі Північно-Західного Файнберга доктор Джастін Райдер.

