"П****різ, словом, зовсім": російський військовий розповів про шалені втрати – перехоплення ГУР

Військовий з грайворонського напрямку розповів про величезні втрати у своєму підрозділі. Мовляв, тільки підготували пів тисячі особового складу, як треба знов формувати нові бригади.

Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило ГУР МО.

За словами військового, у суботу-неділю до 7-8 готували хлопців до відправки. Потім він ще й "в наряд заступив: як у понеділок пішов, сьогодні тільки прийшов".

"П****різ, словом, зовсім. Взагалі п**да. Тільки-тільки сколотили банду в 500 рил. Зараз на нараді кажуть: "Готуйтеся, будуть формуватися нові бригади. Тому бл**ь", – резюмував окупант.

Раніше опублікували перехоплення розмови військового РФ з матір'ю, якій він розповів про вбивство командира.

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