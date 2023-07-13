П'яна мавпа розпивала алкоголь з людьми: за три місяці вона напала на 4000 осіб

У Непалі п'яна мавпа за три місяці напала на 4000 тисяч людей.

Про це пише kathmandupost.com.

Повідомляється, що агресивний примат ходив до магазинів і розпивав алкоголь з місцевими мешканцями. Тварина ставала злою і кусала дітей після надто великої кількості випивки.

Декілька пацієнтів, зокрема 9-річний хлопчик, пройшли лікування в лікарні тропічних та інфекційних захворювань Сукрарадж (STIDH) у Катманду, Непал, після різкого збільшення кількості укусів мавп у регіоні.

У Непалі п'яна мавпа нападає на людей / Фото: Getty Images

Згідно з даними STIDH, укуси мавп є другим за поширеністю укусами тварин у Непалі після укусів собак.

Записи за останні 14 років показують, що пік укусів мавп у країні зазвичай припадає на липень та серпень. Багато укусів відбуваються поза храмами, які мавпи називають своїм будинком, таких як буддійський храм Сваямбунатх.

Самі по собі рани неприємні, але є й інший фактор ризику — лікарі побоюються, що деякі мавпи можуть бути заражені сказом.

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Досі в країні не було зареєстровано жодного випадку сказу від мавп, але кількість випадків укусів мавп зростає, і вчені стурбовані потенційними наслідками для здоров'я жертв, з якими вони можуть зіткнутися у майбутньому.

У дослідженні, проведеному в одному з храмів і опублікованому в журналі Emerging Infectious Disease, вивчалися віруси, які переносяться мавпами, що живуть там, у спробі виявити будь-які зоонозні захворювання — стани, які можуть передаватися від тварин до людини.

Дослідники виявили, що багато мавп були заражені кількома захворюваннями, деякі з яких можуть становити загрозу для життя людини, якщо вони передаються від виду до виду.

Наскільки поширені ці специфічні захворювання, поки що невідомо. Але інше дослідження, опубліковане в Journal of Travel Medicine 2016 року, виявило вірус сказу у мертвої мавпи в муніципалітеті Шимла, Індія, а це означає, що примати здатні заразитися та потенційно передати хворобу. Біологи припустили, що мавпа заразилася від собаки.

Нагадаємо, в Австралії на пляжі виявили рештки загадкової істоти, яка схожа на русалку. Знахідка неабияк налякала жінку.

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