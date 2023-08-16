П'яні туристи заснули на Ейфелевій вежі, пробравшись до закритої частини

Двоє американських туристів були знайдені сплячими в Ейфелевій вежі після того, як вони застрягли в пам'ятнику "через те, що були п'яні".

Про це пише Independent.

За словами оператора Ейфелевої вежі, чоловіки, які відвідали паризьку пам'ятку в неділю ввечері, були виявлені охоронцями вранці у понеділок.

Їх знайшли в місці, зазвичай закритому для публіки, між другим і третім рівнями вежі, але вони "не становили жодної очевидної загрози", йдеться у заяві Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.

Джерело в поліції повідомило AFP, що чоловіки купили вхідні квитки на Ейфелеву вежу близько 22:40 в неділю ввечері і дорогою донизу перестрибували через бар'єри безпеки.

Пожежники та спеціалізований підрозділ, навчений рятувати людей з небезпечної висоти, були викликані на вежу заввишки 300 метрів, щоб допомогти врятувати відвідувачів.

Повідомляється, що чоловіків допитали в поліцейській дільниці. Проти них порушать кримінальну справу. Прокурори заявили, що вони "застрягли через те, що були п'яні".

За повідомленнями ЗМІ, через інцидент офіційні особи затримали відкриття відомої туристичної пам'ятки, яка щороку приваблює мільйони відвідувачів на годину.

Це сталося через декілька днів після того, як Ейфелеву вежу евакуювали через загрозу вибуху, і співробітники супроводжували відвідувачів з усіх трьох рівнів, а також із площі під ними. Незабаром після цього поліція підтвердила, що загроза була неправдивою.

2019 року Ейфелеву вежу евакуювали через те, що чоловік намагався піднятися на неї.

Нагадаємо, чоловік ризикнув життям та урятував дику вівцю, яка застрягла на краю скелі. Рятувальна операція тривала близько пів години.

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