"П'яні українці заблокували трасу на схилі австрійського курорту": експерт переглянув відео і дав коментар

Пропаганда не оминула увагою цю ситуацію і використала інфопривід для поширення фейків та дискредитації саме українців.

Днями Мережею ширилося відео з престижного гірськолижного курорту Ішгл в Австрії, де нібито п'яні лижники заблокували трасу. Пропаганда не оминула увагою цю ситуацію і використала інфопривід для поширення фейків та дискредитації саме українців, які перебувають за кордоном. Проте це брехня.

Спростування надає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Брехня: п'яні заможні українці заблокували спуск в австрійському гірськолижному курорті. Така поведінка шокувала європейських туристів і відтепер цей курорт закритий для українців. Відео інциденту поширюють пропагандистські канали у Telegram", – зазначають у Центрі.

Drunk skiers blocked a slope in Austria.



An Après-Ski ("After skiing") party was held at the prestigious Ischgl ski resort. pic.twitter.com/fzgPGIBSsq — SSN News (@Grogozak) February 11, 2024

Правду оголосив керівник туристичного напрямку в Ішглі Томас Кьоле. Він переглянув відео та зазначив, що на відеофрагменті вузька та полога ділянка одного зі спусків, на якій дійсно інколи спостерігається скупчення людей.

Фейк про українських туристів Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Проте я сумніваюсь, що відео зняли нещодавно, адже минулого сезону кадри з цієї самої частини спуску вже поширювалися у мережі. Гадаю, що старе відео опублікували знову для збільшення переглядів", – каже спеціаліст.

Ба більше, у виданнях, які згадували про цей випадок, не акцентувалося на національності туристів, а припущення про алкогольне сп’яніння лижників – є неперевіреними, – зазначає StopFake.

"Пропаганда не оминула увагою цю ситуацію і використала інфопривід для поширення фейків та дискредитації саме українців, які перебувають за кордоном", – наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України повідомляє, що РФ запустила нову потужну інформаційної операцію "Перун". Росіяни мають на меті виправдати агресію проти України та маніпуляції щодо реальної ситуації в країні.

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