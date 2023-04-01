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П'яний білорус вдерся до квартири поляка, з'їв увесь гуляш і заснув на дивані

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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П'яний білорус вдерся до квартири поляка, з'їв увесь гуляш і заснув на дивані

Фото: pixabay.com/jenszhonk

Білорус напідпитку вдерся до квартири мешканця Польщі.

У Ґданську поліцейські затримали 28-річного білоруса, який напідпитку заліз до квартири поляка, з’їв яловичий гуляш і заснув на дивані.    

Про це пише видання TVP. INFO.

Коли господарі квартири відчинили двері, то помітили чиюсь куртку, а потім виявили чоловіка, який спав у ліжку. Вони одразу викликали поліцію.

Правоохоронці затримали громадянина Білорусі. Чоловік був п’яний, у його крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. Він також не зміг пояснити, як зайшов до квартири.

Після перевірки помешкання виявилося, що нічого не пропало.

Білорусу загрожує до року позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі під час пиятики  чоловік убив пасію знайомого, всі думали, що жінка спить.

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Дата публікації
Перегляди
522
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