П’яний ексдепутат захопив мерію у вірменському місті: кинув у поліцейських гранату і застрелився

У місті Масіс неподалік від вірменської столиці озброєний чоловік увірвався до одного з робочих кабінетів у мерії, очевидці повідомили про стрілянину та вибух гранати.

Увечері 19 серпня п'яний та озброєний чоловік, який виявився ексдепутатом міськради Едуардом Маркаряном, захопив кабінет у мерії міста Масіс у Вірменії.

Про це повідомив телеканал “Новини Вірменії”.

За словами очевидців, чоловік був озброєний пістолетом та кинув гранату із робочого кабінету, коли на місце події прибули поліцейські. З вулиці було чутно стрілянину всередині будівлі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, колишній депутат міської ради Масіса назвав причиною своїх дій невдоволення діяльністю мера Давида Амбарцумяна.

"З чоловіком вели переговори перший заступник начальника поліції Вірменії та сили спецназу... Коли поліцейські зайшли всередину, виявили чоловіка з вогнепальним пораненням", - сказав журналістам представник пресслужби поліції Вірменії Нарек Саркісян.

Попередньо, ексдепутат застрелився. Постраждалих серед поліцейських немає.

Місто Масіс розташоване за 18 км від столиці Вірменії - Єревану.

Нагадаємо, раніше у США чоловік на автомобілі протаранив загородження біля Капітолію. Коли на зустріч вибігла поліція, чоловік спочатку вистрелив у повітря, а потім - застрелився.

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