П’яний "мобік" впав на кермо: автобус із мобілізованими росіянами потрапив у ДТП (відео)

Автобус із 37-ма мобілізованими влетів у зупинку громадського транспорту в Башкирії.

Автобус із мобілізованими росіянами потрапив 30 вересня у ДТП в Башкирії. Автобус перевозив призваних до російського війська осіб із Челябінська до місця збору.

Про це пише російське місцеве видання "Пруфы".

Попередньо відомо, що водій начебто не впорався з керуванням та врізався у зупинку транспорту на трасі. В автобусі в цей момент перебували 37 людей. Постраждалих немає.

Водночас на відео чутно, як очевидці аварії кажуть, що автопригода сталася через п'яного пасажира, який впав на кермо автобуса.

Преврати себя в фарш ещё до фронта: автобус с мобиками из Башкирии врезался в остановку. Причина аварии – пьяный орк упал на руль. pic.twitter.com/sQ63d4q4Og — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) October 1, 2022

Нагадаємо, цікаву історію про ДТП з мобілізованими росіянами розповів напередодні військовий експерт Олег Жданов. Так, у напрямку міста Лиман ворог висунув групу у складі семи танків, проте два з них потрапили в ДТП під час маршу – тобто, коли просто їхали дорогою.

Мобілізовані в обмін на баранів: росіяни та білоруси масово втікають за кордон

Читайте також: