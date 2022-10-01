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П’яний "мобік" впав на кермо: автобус із мобілізованими росіянами потрапив у ДТП (відео)

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П’яний "мобік" впав на кермо: автобус із мобілізованими росіянами потрапив у ДТП (відео)

Скриншот з відео

Автобус із 37-ма мобілізованими влетів у зупинку громадського транспорту в Башкирії.

Автобус із мобілізованими росіянами потрапив 30 вересня у ДТП в Башкирії. Автобус перевозив призваних до російського війська осіб із Челябінська до місця збору.

Про це пише російське місцеве видання "Пруфы".

Попередньо відомо, що водій начебто не впорався з керуванням та врізався у зупинку транспорту на трасі. В автобусі в цей момент перебували 37 людей. Постраждалих немає.

Водночас на відео чутно, як очевидці аварії кажуть, що автопригода сталася через п'яного пасажира, який впав на кермо автобуса.

Нагадаємо, цікаву історію про ДТП з мобілізованими росіянами розповів напередодні військовий експерт Олег Жданов. Так, у напрямку міста Лиман ворог висунув групу у складі семи танків, проте два з них потрапили в ДТП під час маршу – тобто, коли просто їхали дорогою.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
809
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