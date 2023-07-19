П’ять країн ЄС хочуть подовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України – Reuters

Європейські країни проситимуть подовжити заборону на імпорт української продукції до кінця року.

П’ять європейських країн проситимуть ЄС подовжити заборону на імпорт українського зерна після граничного терміну, 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку.

Про це пише Reuters з посиланням на слова міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

Йдеться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину, які стали альтернативними транзитними шляхами для українського зерна, щоб компенсувати уповільнення експорту через чорноморські порти України після російського вторгнення.

Прямуючи на зустріч у Варшаві, Надь розповів, що п’ять країн звернуться з проханням залишити після 15 вересня заборону на імпорт чотирьох українських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника.

Надь додав, що більшість зі згаданих держав дотримуються думки, що заборона має залишатися чинною принаймні до 31 грудня, і Угорщина також підтримала це рішення.

У травні 2023 року Європейський Союз дозволив п’ятьом країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника, дозволивши водночас транзит таких вантажів для експорту до інших країн, зокрема ЄС.

Він також сказав, що країни обговорять варіант, коли кожна з них зможе індивідуально розширити список заборонених товарів.

Зі слів Надя, в Угорщині ще не розпочалося збирання кукурудзи та соняшника, а українське зерно ще залишається на складах.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри та все, що вона виробляє та експортує до Європи, навантажує ринок. Така сама ситуація склалася з курячим м’ясом, яйцями, медом", – пояснив міністр сільського господарства Угорщини.

Угорський міністр також зауважив, що наземне транспортування зерна коштує дорого, і запропонував ЄС надати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на сплату транзиту, щоб дозволити відправлення зерна до альтернативних портів, аби уникнути навантаження на європейські ринки.

17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між РФ та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року. Сьогодні представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Ердогана та ООН самостійно гарантувати безпеку суден.

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