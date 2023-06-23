П’ять нових жертв “Титаніка”: підтверджено загибель команди підводного апарата, що прямував до затонулого судна

Підводний апарат “Титан”, який прямував до затонулого понад сто років тому “Титаніка” і зник у неділю, 18 червня, з п’ятьма людьми на борту, зазнав “катастрофічного вибуху”, внаслідок чого загинули вся команда.

Про це повідомив у четвер, 22 червня, контрадмірал берегової охорони США Джон Могер, передає CNN.

Дистанційно керований апарат виявив хвостовий конус “Титана” приблизно на відстані 500 метрів від носа затонулого корабля. Берегова охорона США виявила 5 великих фрагментів субмарини, зокрема два шматки корпусу підводного човна.

Компанія OceanGate, яка керувала експедиціями на підводному апараті "Титан" до уламків "Титаніка", оголосила про загибель 5 осіб, які перебували на борту підводного апарату, після того, як фрагменти його уламків були виявлені на дні моря, на глибині 3800 метрів.

“Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Гардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули. Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту світового океану. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час”, – заявили в компанії.

Підводний апарат "Титан" почав спуск у неділю, щоб дослідити уламки легендарного “Титаніка”, розташовані приблизно на 3 800 метрів нижче рівня моря в північній частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, підводний апарат компанії OceanGate Expeditions зник о четвертій ранку 18 червня. За можливість опинитися на його борту пасажири заплатили по 250 тисяч доларів за квиток. Зниклий туристичний підводний човен востаннє подавав сигнал, коли перебував над пунктом призначення — "Титаніком".

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