П’ять років колонії – за осквернення "колорадської стрічки": Путін підписав закон

Так звану георгіївську стрічку у Росії прирівняли до символів військової слави.

Президент держави-агресорки Володимир Путін підписав закон, яким передбачено штраф до 5 млн рублів або до 5 років колонії за осквернення георгіївських стрічок.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Цим законом закріплено статус "георгіївської стрічки" як одного із символів військової слави Росії та перемоги СРСР у Другій світовій війні.

За осквернення цих символів передбачено штраф до 3 млн або до 3 років колонії за основним складом злочину.

Якщо злочин було скоєно групою осіб за попередньою змовою або в інтернеті, то сума штрафу збільшується до 5 млн рублів. Також порушникам загрожує до 5 років колонії.

Відповідний законопроект Держдума РФ ухвалила у третьому читанні 20 грудня 2022 року.

Авторами законопроекту виступили секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак та заступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко.

Один з ініціаторів закону Андрій Турчак раніше пояснював, що георгіївська стрічка може використовуватися тільки з метою, пов'язаною з історичною пам'яттю, а її використання з іншою метою буде підлягати покаранню.

Як відомо, в Україні та низці інших держав "георгіївська стрічка", яку через її кольори називають "колорадською", заборонена як символ російської агресії.

Нагадаємо, в Естонії оштрафували росіянина за георгіївську стрічку в авто і стягнули штраф.

Читайте також: