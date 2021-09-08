П’ять тонн лише зубами: у Чехії школяр встановив світовий рекорд, зсунувши вантажівку на понад 3 метри

12-річний Матіас вчиться в 7 класі.

П’ять тонн самими зубами. Школяр із Чехії встановив світовий рекорд, зсунувши вантажівку на понад три метри, тримаючи мотузку в роті.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 8 вересня.

12-річний Матіас вчиться в 7 класі, хоча по ньому й не скажеш – зріст майже два метри, а вага – під сто кілограмів. З першої спроби хлопець не зміг навіть зрушити машину, чим неабияк здивував усіх присутніх і найперше – свого батька-тренера. Втім, швидко з’ясувалося: водій вантажівки забув зняти її з гальм. Тож, коли педаль відтисли, справи у Матіаса пішли краще. Тепер він потрапить до Книги рекордів Гіннеса.

Новини світу: школяр із Чехії встановив світовий рекорд, зсунувши вантажівку більш ніж на 3 метри

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