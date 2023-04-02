П'ять українських міст увійшли до сотні найнебезпечніших міст Європи за рівнем злочинності: деталі

Найнебезпечніший у рейтинзі – англійський Бредфорд. У трійку також увійшли Марсель і Катанія

Українські міста Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Львів увійшли до сотні найнебезпечніших міст Європи за рівнем злочинності.

Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.

Творці бази даних Numbeo попросили близько 100 тис. осіб взяти участь в опитуванні на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших міст Європи.

Так, Одеса опинилася на 22 місці, Дніпро – на 26, Харків – на 37 сходинці, Київ – 51 і Львів – на 74 позиції.

Найнебезпечніший у рейтинзі – англійський Бредфорд. У трійку також увійшли Марсель у Франції, що посідає друге місце, і італійська Катанія, що опинилася на третьому місці.

Фото: Numbeo

Нагадаємо, що у рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 92 місце.

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