П'ятеро чоловіків на свято обезголовили жінку: справу розкривали 4 роки

В Індії поліція Ассаму (штат на сході країни) заарештувала п’ятьох осіб за вбивство, що сталося біля храму Камах’я в Гувахаті в 2019 році. Тоді обезголовили 64-річну жінку Шанті Шоу під час свята Амбубачі Мела. Дотепер поліція не могла встановити винних через брак доказів, але нещодавнє розслідування призвело до арешту підозрюваних. Слідство триває, оскільки кілька підозрюваних досі переховуються.

Про це йдеться у Hindustantimes.

Комісар поліції Гувахаті Діганта Бара заявив, що обезголовлене тіло жінки було знайдено на сходах Джой Дурга Мандір біля храму Камах’я 19 червня 2019 року, після чого в поліцейській дільниці Джалукбарі було зареєстровано кримінальну справу.

Храм Камах'я є Шакті-Піт і є одним із найстаріших і найшанованіших центрів тантричних практик.

Поліція повідомила, що жертва приїхала до Ассаму із Західної Бенгалії, щоб відвідати Амбубачі Мела, але звідти вона зникла. 28 липня 2019 року на пошуки зниклої відправився син жінки. В Ассамі він дізнався про її вбивство.

"Тіло матері він ідентифікував за одягом, прикрасами та татуюванням. Крім впізнання, під час розслідування не вдалося зібрати жодних додаткових доказів", – сказали у поліції.

Поліція сформувала спеціальну групу, яка проаналізувала технічні докази, зібрані раніше, і на їх основі виявили інші, а саме, мобільний телефон, а також одяг, документи, що посвідчують особу жертви.

Під час розслідування 25 березня 2023 року спеціальна група поліції заарештувала Панді з Джабалпура в штаті Мадхья-Прадеш, який вночі 18 на 19 червня брав участь у заході Амбубачі Мела. Чоловік вивів поліцейських і на інших підозрюваних у злочині.

За повідомленням поліції, чоловіки запросили жінку на вечерю, де вживали алкоголь і м’ясо, а потім принесли її "у жертву".

"Вони нагодували і напоїли жінку. Потім розстелили ковдру, попросили лягти її. Взяли жертву за голову, руки та ноги, і перш ніж вона спробувала втекти, дістали мачете та обезголовили її в ім’я людської жертви. Тіло та ковдру залишили на підлозі, а голову запакували в поліетиленовий мішок, який, як стверджував обвинувачений, кинули у річку Брахмапутра", – розповіли у поліції.

Поліція заявила, розслідування триває, оскільки кілька обвинувачених досі переховуються.

У деяких районах Ассаму та інших частинах країни все ще відбуваються ритуальні вбивства, і, за словами місцевих жителів, вони зазвичай проводяться, щоб задобрити божеств.

Національне бюро реєстрації злочинів (NCRB) порушило 103 справи про подібні ритуальні вбивства в країні 2014-2021 років. Лише кілька осіб були заарештовані.

Нагадаємо, дівчина зарізала колишнього однокласника заради "подарунка". Її засудили до довічного ув’язнення, а хлопцеві, який отримав “подарунок” і допоміг позбутися тіла, висунуто звинувачення у співучасті у вбивстві.

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